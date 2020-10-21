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Почему Армения не Израиль

Главное различие кроется в эффективности внешней политики
Михаил Магид , востоковед
Kyle Grillot / AFP

Армению и Израиль часто сравнивают. Возможно, не зря. У судеб армянского и еврейского народов есть схожие черты: огромная диаспора, достигшая больших успехов во всех сферах науки и бизнеса, недружественное окружение армянского и еврейского государств. Но почему Армения, в отличие от Израиля, не делает современные беспилотники и противоракетные системы нового поколения, подобные израильским? И почему Армения – не страна с выдающимися достижениями в области hi-tech?

«Мы скорее смахиваем на провинцию, чем на центр еврейской культуры. И по-видимому, еврейский гений не присутствует среди нас. У нас масса талантливых людей, но нельзя сказать, чтобы чаяния евреев всего мира были устремлены к Израилю как к культурной метрополии», – говорил Ариэль Шарон, человек, которому Израиль обязан своим существованием. Израиль ликвидировал социальную и языковую среду еврейства Европы, переведя миллионы евреев на иврит вместо идиша, окунул народ в западную политическую и социальную реальность и в итоге стал обычной страной – весьма, впрочем, развитой. Евреи составляют около 20% нобелевских лауреатов – удивительный показатель для 14-миллионного народа (уровень государства Израиля по этому показателю близок к среднеевропейскому).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных