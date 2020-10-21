Почему Армения не Израиль

Почему Армения не ИзраильГлавное различие кроется в эффективности внешней политики
Армению и Израиль часто сравнивают. Возможно, не зря. У судеб армянского и еврейского народов есть схожие черты: огромная диаспора, достигшая больших успехов во всех сферах науки и бизнеса, недружественное окружение армянского и еврейского государств. Но почему Армения, в отличие от Израиля, не делает современные беспилотники и противоракетные системы нового поколения, подобные израильским? И почему Армения – не страна с выдающимися достижениями в области hi-tech?
«Мы скорее смахиваем на провинцию, чем на центр еврейской культуры. И по-видимому, еврейский гений не присутствует среди нас. У нас масса талантливых людей, но нельзя сказать, чтобы чаяния евреев всего мира были устремлены к Израилю как к культурной метрополии», – говорил Ариэль Шарон, человек, которому Израиль обязан своим существованием. Израиль ликвидировал социальную и языковую среду еврейства Европы, переведя миллионы евреев на иврит вместо идиша, окунул народ в западную политическую и социальную реальность и в итоге стал обычной страной – весьма, впрочем, развитой. Евреи составляют около 20% нобелевских лауреатов – удивительный показатель для 14-миллионного народа (уровень государства Израиля по этому показателю близок к среднеевропейскому).