Почему Армения не Израиль

«Мы скорее смахиваем на провинцию, чем на центр еврейской культуры. И по-видимому, еврейский гений не присутствует среди нас. У нас масса талантливых людей, но нельзя сказать, чтобы чаяния евреев всего мира были устремлены к Израилю как к культурной метрополии», – говорил Ариэль Шарон, человек, которому Израиль обязан своим существованием. Израиль ликвидировал социальную и языковую среду еврейства Европы, переведя миллионы евреев на иврит вместо идиша, окунул народ в западную политическую и социальную реальность и в итоге стал обычной страной – весьма, впрочем, развитой. Евреи составляют около 20% нобелевских лауреатов – удивительный показатель для 14-миллионного народа (уровень государства Израиля по этому показателю близок к среднеевропейскому).