Кризис не избиратель

Внесенный правительством в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 гг. показывает, как власти собираются «устранять недостатки». Минфин предлагает уменьшить дотации регионам, экономить на здравоохранении и других социальных статьях расходов. Например, субвенции регионам на переселение из ветхого и аварийного жилья сокращаются в ряде случаев на 90%. Хотя пандемия продемонстрировала трагические итоги «оптимизации» здравоохранения, правительство не собирается ее пересматривать. Оно не наращивает финансирование медицины, а, наоборот, сокращает его. Несмотря ни на какие издержки, власти делают все, чтобы сохранить прежний социальный курс. Накануне парламентских выборов 2021 г. власть видит растущий запрос на перемены, но делает ставку на то, чтобы ценой любых политтехнологических перестановок ничего не менять в социальной политике, не допустив «перераспределения доходов».