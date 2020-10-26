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Кризис не избиратель

Обмануть его, сохранив прежний курс, не получится
Алексей Сахнин
Евгений Леонов / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила категорически против пересмотра реформы здравоохранения. «Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине», – сказала она. Ключевая опасность такого возврата, по мнению вице-премьера, заключается в том, что «это приведет к глобальному перераспределению доходов».

Внесенный правительством в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 гг. показывает, как власти собираются «устранять недостатки». Минфин предлагает уменьшить дотации регионам, экономить на здравоохранении и других социальных статьях расходов. Например, субвенции регионам на переселение из ветхого и аварийного жилья сокращаются в ряде случаев на 90%. Хотя пандемия продемонстрировала трагические итоги «оптимизации» здравоохранения, правительство не собирается ее пересматривать. Оно не наращивает финансирование медицины, а, наоборот, сокращает его. Несмотря ни на какие издержки, власти делают все, чтобы сохранить прежний социальный курс. Накануне парламентских выборов 2021 г. власть видит растущий запрос на перемены, но делает ставку на то, чтобы ценой любых политтехнологических перестановок ничего не менять в социальной политике, не допустив «перераспределения доходов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных