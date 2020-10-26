Mail.ru Group подает позитивный сигнал

Mail.ru Group подает позитивный сигналРекламные доходы холдинга растут на 5% по сравнению с прошлым годом
Хотя коронавирус идет волна за волной, российский рекламный рынок подает весьма позитивные сигналы. Вчера холдинг Mail.ru Group сообщил о положительной динамике рекламных доходов – впервые после весеннего падения. Из опубликованной неаудированной отчетности по МСФО следует, что в III квартале 2020 г. рекламная выручка компании выросла до 9,5 млрд руб. – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее, по итогам II квартала, этот показатель впервые за последние шесть лет снизился на 5,2% (до 7,98 млрд руб.). Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы Mail.ru Group в январе – сентябре 2020 г. увеличилась на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,37 млрд руб.
Вселяющая оптимизм отчетность одного из лидеров российского интернет-рынка стала вторым за последнее время позитивным сигналом для рекламной индустрии. Незадолго до этого представитель Национального рекламного альянса (НРА, главный продавец телевизионной рекламы в стране) рассказал, что в III квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года телерекламный рынок сократится всего на 2–3% (для сравнения: по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в первом полугодии сокращение рекламных бюджетов на основных ТВ-каналах достигало 10% по сравнению с прошлогодним уровнем). При этом в октябре НРА фиксирует 2%-ный рост по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, добавляют оптимизма в НРА. По словам его представителя, ожидаемые результаты IV квартала на ТВ «в данный момент выглядят оптимистично».