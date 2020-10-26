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Mail.ru Group подает позитивный сигнал

Рекламные доходы холдинга растут на 5% по сравнению с прошлым годом
Тимур Бордюг

Хотя коронавирус идет волна за волной, российский рекламный рынок подает весьма позитивные сигналы. Вчера холдинг Mail.ru Group сообщил о положительной динамике рекламных доходов – впервые после весеннего падения. Из опубликованной неаудированной отчетности по МСФО следует, что в III квартале 2020 г. рекламная выручка компании выросла до 9,5 млрд руб. – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее, по итогам II квартала, этот показатель впервые за последние шесть лет снизился на 5,2% (до 7,98 млрд руб.). Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы Mail.ru Group в январе – сентябре 2020 г. увеличилась на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,37 млрд руб.

Вселяющая оптимизм отчетность одного из лидеров российского интернет-рынка стала вторым за последнее время позитивным сигналом для рекламной индустрии. Незадолго до этого представитель Национального рекламного альянса (НРА, главный продавец телевизионной рекламы в стране) рассказал, что в III квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года телерекламный рынок сократится всего на 2–3% (для сравнения: по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в первом полугодии сокращение рекламных бюджетов на основных ТВ-каналах достигало 10% по сравнению с прошлогодним уровнем). При этом в октябре НРА фиксирует 2%-ный рост по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, добавляют оптимизма в НРА. По словам его представителя, ожидаемые результаты IV квартала на ТВ «в данный момент выглядят оптимистично».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных