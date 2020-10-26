Mail.ru Group подает позитивный сигнал

Хотя коронавирус идет волна за волной, российский рекламный рынок подает весьма позитивные сигналы. Вчера холдинг Mail.ru Group сообщил о положительной динамике рекламных доходов – впервые после весеннего падения. Из опубликованной неаудированной отчетности по МСФО следует, что в III квартале 2020 г. рекламная выручка компании выросла до 9,5 млрд руб. – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее, по итогам II квартала, этот показатель впервые за последние шесть лет снизился на 5,2% (до 7,98 млрд руб.). Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы Mail.ru Group в январе – сентябре 2020 г. увеличилась на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,37 млрд руб.