Как пала «Республика»Ставка на четкую целевую аудиторию оказалась проигрышной
Книжная сеть «Республика» заявила о намерении обанкротиться. Причины не только в коронакризисе. Ее поучительный кейс показывает, что проблемы имеют гораздо более глубокие и давние корни, нежели события этого года.
«Республика», что на Тверской, – первый «лайфстайл» – книжный магазин в России, в котором для людей, относящихся к «креативному классу» и молодому предпринимательскому сообществу, была не только создана соответствующая атмосфера, но и подобран ассортимент. В книгах преобладали издания по творчеству, бизнесу и интеллектуальная художественная литература, был предложен ряд премиальных канцелярских товаров, прежде всего полная линейка бренда Moleskine, множество оригинальных сувениров, музыка. Конечно, такое место сразу стало притягивать «своих» потребителей. Успех Тверской повторил и магазин в Плехановском университете.