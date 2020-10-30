Как пала «Республика»

«Республика», что на Тверской, – первый «лайфстайл» – книжный магазин в России, в котором для людей, относящихся к «креативному классу» и молодому предпринимательскому сообществу, была не только создана соответствующая атмосфера, но и подобран ассортимент. В книгах преобладали издания по творчеству, бизнесу и интеллектуальная художественная литература, был предложен ряд премиальных канцелярских товаров, прежде всего полная линейка бренда Moleskine, множество оригинальных сувениров, музыка. Конечно, такое место сразу стало притягивать «своих» потребителей. Успех Тверской повторил и магазин в Плехановском университете.