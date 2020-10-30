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Подцензурная сеть

Корпорации и государства открыто наступают на свободу слова
Михаил Магид , востоковед
Жалобы на Facebook поступают со всех сторон /Максим Стулов / Ведомости

Новый формат Facebook, вызвавший раздражение у множества людей, был навязан в последние недели 2,7 млрд пользователей социальной сети. Эта история – часть намного более масштабной проблемы. Журнал The Economist опубликовал недавно большой материал об усиливающемся контроле над пользователями и цензуре в социальных сетях, одна из крупнейших американских газет – New York Post также выразила возмущение в связи с последними решениями ведущих платформ в этой области.

Один из самых громких новых скандалов разразился как раз вскоре после публикации в New York Post. 14 октября пользователи Twitter начали получать странные сообщения: когда они попытались поделиться историей с разоблачением электронных писем, предположительно с ноутбука Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократической партии, им сообщали, что их твит не может быть отправлен, поскольку ссылка была идентифицирована как вредная. В то же время многие пользователи Facebook вообще не видели эту историю: социальная сеть понизила ее в ленте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных