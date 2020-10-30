Подцензурная сеть

Подцензурная сетьКорпорации и государства открыто наступают на свободу слова
Новый формат Facebook, вызвавший раздражение у множества людей, был навязан в последние недели 2,7 млрд пользователей социальной сети. Эта история – часть намного более масштабной проблемы. Журнал The Economist опубликовал недавно большой материал об усиливающемся контроле над пользователями и цензуре в социальных сетях, одна из крупнейших американских газет – New York Post также выразила возмущение в связи с последними решениями ведущих платформ в этой области.
Один из самых громких новых скандалов разразился как раз вскоре после публикации в New York Post. 14 октября пользователи Twitter начали получать странные сообщения: когда они попытались поделиться историей с разоблачением электронных писем, предположительно с ноутбука Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократической партии, им сообщали, что их твит не может быть отправлен, поскольку ссылка была идентифицирована как вредная. В то же время многие пользователи Facebook вообще не видели эту историю: социальная сеть понизила ее в ленте.