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Специфика китайского партнерства

Сейчас именно совместное предприятие – наиболее эффективная форма инвестирования в КНР
Александр Крылов , директор департамента «Россия и СНГ» Deloitte в Пекине
Petros Giannakouris / AP

В то время как мир захлестывает вторая волна коронавируса и новый спад, Китай во II и III кварталах 2020 г. вышел в рост. ВВП страны в III квартале вырос на 4,9% год к году. И несмотря на все трудности, в мире по-прежнему высок спрос на китайские товары, как и заинтересованность в китайском рынке: в сентябре экспорт вырос на 9,9%, импорт – на 13,2%.

Впрочем, и у Китая немало трудностей: политическое и экономическое давление других государств, напряжение в торговых отношениях – в частности, с США, снижение мирового и внутреннего спроса, растущий долг, спорадический карантин в некоторых городах страны. Это заставляет как власти, так и компании вести проактивную политику. Основной фокус в Китае сейчас на поддержке экспорта, внутреннего потребления и развитии инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных