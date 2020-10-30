Специфика китайского партнерства

В то время как мир захлестывает вторая волна коронавируса и новый спад, Китай во II и III кварталах 2020 г. вышел в рост. ВВП страны в III квартале вырос на 4,9% год к году. И несмотря на все трудности, в мире по-прежнему высок спрос на китайские товары, как и заинтересованность в китайском рынке: в сентябре экспорт вырос на 9,9%, импорт – на 13,2%.