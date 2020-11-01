КПСС объявила цену участия в думских выборах

КПСС объявила цену участия в думских выборахАндрей Богданов предлагает место в партийном списке за 1 млн рублей
Известный политтехнолог Андрей Богданов объявил цену участия в думских выборах 2021 г. Его КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) – одна из 16 партий, которые могут участвовать в кампании без сбора подписей. И на это может быть спрос – даже несмотря на то, что у КПСС почти нет шансов на прохождение в Госдуму. Цену сотрудничества Богданов обнародовал в группе Facebook, где политтехнологи периодически обсуждают тонкости своей работы: за попадание в список кандидатов по одномандатным округам от КПСС надо внести в партийную кассу 1 млн руб.
Тот, кто будет готов вложиться в корочку кандидата в депутаты от КПСС, сделает это, конечно, не для того, чтобы стать депутатом Государственной думы. Он сделает это для достижения других, совершенно прагматичных целей. «Это тот случай, когда можно вложить миллион в выдвижение, а заработать десять, – уверен один из политтехнологов, работающих в регионах. – Статус кандидата легализует человека как участника политического процесса, и этот человек становится востребованным во время кампании и администрациями в регионах, и бизнесом».