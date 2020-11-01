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КПСС объявила цену участия в думских выборах

Андрей Богданов предлагает место в партийном списке за 1 млн рублей
Максим Иванов

Известный политтехнолог Андрей Богданов объявил цену участия в думских выборах 2021 г. Его КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) – одна из 16 партий, которые могут участвовать в кампании без сбора подписей. И на это может быть спрос – даже несмотря на то, что у КПСС почти нет шансов на прохождение в Госдуму. Цену сотрудничества Богданов обнародовал в группе Facebook, где политтехнологи периодически обсуждают тонкости своей работы: за попадание в список кандидатов по одномандатным округам от КПСС надо внести в партийную кассу 1 млн руб.

Тот, кто будет готов вложиться в корочку кандидата в депутаты от КПСС, сделает это, конечно, не для того, чтобы стать депутатом Государственной думы. Он сделает это для достижения других, совершенно прагматичных целей. «Это тот случай, когда можно вложить миллион в выдвижение, а заработать десять, – уверен один из политтехнологов, работающих в регионах. – Статус кандидата легализует человека как участника политического процесса, и этот человек становится востребованным во время кампании и администрациями в регионах, и бизнесом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных