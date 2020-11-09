Нынешнее поколение израильтян будет жить в другой стране

Нынешнее поколение израильтян будет жить в другой странеВ Израиле растет напряженность между светским и религиозным населением
Центральное статистическое управление Израиля опубликовало прогноз, согласно которому к 2060 г. доля ортодоксального населения страны вырастет с 10 до 25%. Это связано с высокой фертильностью религиозных евреев, в семьях которых в среднем по пять детей. При этом лишь 40% мужчин из ортодоксальных семей имеют работу, уровень бедности среди них достигает 46,6%. Но доля и влияние этой слабо интегрированной в рынок труда группы с часто низким уровнем образования постоянно растет, и это беспокоит политиков и экспертов.
Община ортодоксов существовала в Палестине еще до возникновения государства Израиль. Ортодоксальные евреи делятся на множество направлений и сект – литваки, разные течения в хасидизме (любавические, гурские, сатмарские и другие хасиды), религиозные евреи из стран Востока. Они подчиняются авторитетным раввинам и получают образование в учебных заведениях, где почти не преподают светских наук. Одежда и быт религиозных евреев напоминают о местечках времен Речи Посполитой.