Нынешнее поколение израильтян будет жить в другой стране

Центральное статистическое управление Израиля опубликовало прогноз, согласно которому к 2060 г. доля ортодоксального населения страны вырастет с 10 до 25%. Это связано с высокой фертильностью религиозных евреев, в семьях которых в среднем по пять детей. При этом лишь 40% мужчин из ортодоксальных семей имеют работу, уровень бедности среди них достигает 46,6%. Но доля и влияние этой слабо интегрированной в рынок труда группы с часто низким уровнем образования постоянно растет, и это беспокоит политиков и экспертов.