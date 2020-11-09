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Нынешнее поколение израильтян будет жить в другой стране

В Израиле растет напряженность между светским и религиозным населением
Артем Кирпиченок , историк, публицист
Oded Balilty / AP

Центральное статистическое управление Израиля опубликовало прогноз, согласно которому к 2060 г. доля ортодоксального населения страны вырастет с 10 до 25%. Это связано с высокой фертильностью религиозных евреев, в семьях которых в среднем по пять детей. При этом лишь 40% мужчин из ортодоксальных семей имеют работу, уровень бедности среди них достигает 46,6%. Но доля и влияние этой слабо интегрированной в рынок труда группы с часто низким уровнем образования постоянно растет, и это беспокоит политиков и экспертов.

Община ортодоксов существовала в Палестине еще до возникновения государства Израиль. Ортодоксальные евреи делятся на множество направлений и сект – литваки, разные течения в хасидизме (любавические, гурские, сатмарские и другие хасиды), религиозные евреи из стран Востока. Они подчиняются авторитетным раввинам и получают образование в учебных заведениях, где почти не преподают светских наук. Одежда и быт религиозных евреев напоминают о местечках времен Речи Посполитой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных