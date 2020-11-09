Virgin Hyperloop провела испытание вакуумного поезда

До этого Virgin Hyperloop провела на полигоне уже более 400 тестов без пассажиров. На данный момент рекорд скорости составляет около 400 км/ч, в то время как разработчики нацелены на то, чтобы капсула на 28 пассажиров могла разгоняться до 1000 км/ч и более. В этом случае поездка, например, из Нью-Йорка в Вашингтон займет около получаса – почти вдвое быстрее, чем на самолете, и в 4 раза быстрее, чем на скоростном поезде. Компания рассчитывает пройти сертификацию безопасности нового вида транспорта в 2025 г. и начать коммерческие перевозки в 2030 г.