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Virgin Hyperloop провела испытание вакуумного поезда

До начала коммерческой эксплуатации нового вида транспорта компания должна ответить на многие вопросы
Илья Виноградов
Virgin Hyperloop

Американская частная компания Virgin Hyperloop провела 8 ноября первые испытания капсулы вакуумного поезда с пассажирами. Как сообщает компания, тестирование прошло на полигоне DevLoop в штате Невада. Двухместная капсула-прототип XP-2 с двумя пассажирами преодолела полукилометровый тоннель, разогнавшись в пути до максимальной скорости в 170 км/ч. Пассажирами стали один из основателей Virgin Hyperloop – технический директор Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян.

До этого Virgin Hyperloop провела на полигоне уже более 400 тестов без пассажиров. На данный момент рекорд скорости составляет около 400 км/ч, в то время как разработчики нацелены на то, чтобы капсула на 28 пассажиров могла разгоняться до 1000 км/ч и более. В этом случае поездка, например, из Нью-Йорка в Вашингтон займет около получаса – почти вдвое быстрее, чем на самолете, и в 4 раза быстрее, чем на скоростном поезде. Компания рассчитывает пройти сертификацию безопасности нового вида транспорта в 2025 г. и начать коммерческие перевозки в 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных