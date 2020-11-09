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Байден и Китай

Как смена президента США повлияет на противостояние двух стран
Евгений Коган , президент, инвестиционная группа «Московские партнеры»
Было бы глупо допускать, что Байден срочно подружится с Китаем и отменит все тарифы /ALEX WONG / Getty Images via AFP

Еще совсем недавно умы инвесторов будоражил вопрос, договорятся ли Китай и США по теме торговых войн. Этот вопрос нервировал рынки, влиял на международную торговлю и вообще снижал уровень доверия на глобальном уровне.

Одержанная Джо Байденом победа на президентских выборах дает Китаю надежду на оттепель в отношениях с США и на отмену или снижение введенных тарифов, что вполне может подстегнуть рост китайской экономики. Еще бы, такие деньги: США ввели пошлины на китайские товары на сумму более $360 млрд, а Китай в ответ – на $110 млрд. Важно учитывать и улучшение положения Китая на фоне его прорыва в борьбе с пандемией. Вопрос: а могут ли коронакризис и президентство Байдена стать последними решительными факторами, которые выведут китайскую экономику в мировые лидеры?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных