Байден и Китай

Одержанная Джо Байденом победа на президентских выборах дает Китаю надежду на оттепель в отношениях с США и на отмену или снижение введенных тарифов, что вполне может подстегнуть рост китайской экономики. Еще бы, такие деньги: США ввели пошлины на китайские товары на сумму более $360 млрд, а Китай в ответ – на $110 млрд. Важно учитывать и улучшение положения Китая на фоне его прорыва в борьбе с пандемией. Вопрос: а могут ли коронакризис и президентство Байдена стать последними решительными факторами, которые выведут китайскую экономику в мировые лидеры?