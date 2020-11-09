Центробанк идет в чат

Центробанк идет в чатРегулятор может столкнуться с претензиями от банков
Банк России решил обязать финансовые организации рассматривать обращения и жалобы клиентов в цифровых каналах. При этом для них пропишут конкретные сроки рассмотрения обращений, а также введут ответственность за отказ от этой процедуры. Об этом заявил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ.
Интересно, что регулятор настаивает именно на омниканальности – чтобы помимо классической письменной формы клиенты могли использовать для обращений мессенджеры, личные кабинеты, мобильные приложения и т. п. Фактически ЦБ принуждает рынок к цифровизации не только операционных сервисов (платежей, переводов, оформления финансовых продуктов), но и коммуникаций с клиентами как на этапе выбора и получения услуги, так и во время «постпродажного» обслуживания. Чтобы работа с обращениями и жалобами происходила в том же – удобном для клиента – режиме.