Образование, оставшееся от бывшего в течение четверти века независимым Арцаха, напоминает Чехословакию после оккупации Судетов, а его безопасность и безопасность немногочисленных смельчаков, которые останутся на этой территории, теперь будет зависеть исключительно от российских миротворцев. Как в случае с нацистами, которые через короткое время завершили ликвидацию подвергнутой ампутации Чехословакии, турецко-азербайджанский альянс через пять лет завершит дело, начатое в 2020 г. Или даже раньше, если азербайджанские генералы и их турецкие коллеги решат, что закончивший МГИМО, свободно говорящий по-русски и проводящий слишком сбалансированную политику Ильхам Алиев является препятствием для реализации османского и пантюркистского проектов.