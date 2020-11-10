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Как Россия проиграла во второй карабахской войне

Победу Азербайджану обеспечила система тотального господства в воздухе с использованием боевых беспилотников
Константин Макиенко , заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий
За последний год было неоднократно продемонстрировано, что БПЛА могут решать задачи даже стратегического уровня (на фото – дрон Bayraktar TB2) /Birol BEBEK / AFP

Ночью с 9 на 10 ноября вторая карабахская война закончилась тяжелым – если не сказать сокрушительным – поражением армянской стороны. Заключенное соглашение – это фактически армянская капитуляция, которая стала неизбежной после потери Шуши. Если бы боевые действия продолжились, ситуация для Еревана становилась бы все хуже, а условия конечной сдачи – все более катастрофическими и унизительными.

Образование, оставшееся от бывшего в течение четверти века независимым Арцаха, напоминает Чехословакию после оккупации Судетов, а его безопасность и безопасность немногочисленных смельчаков, которые останутся на этой территории, теперь будет зависеть исключительно от российских миротворцев. Как в случае с нацистами, которые через короткое время завершили ликвидацию подвергнутой ампутации Чехословакии, турецко-азербайджанский альянс через пять лет завершит дело, начатое в 2020 г. Или даже раньше, если азербайджанские генералы и их турецкие коллеги решат, что закончивший МГИМО, свободно говорящий по-русски и проводящий слишком сбалансированную политику Ильхам Алиев является препятствием для реализации османского и пантюркистского проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных