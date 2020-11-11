Honda Motor первой в мире запустит массовое производство автономного автомобиля 3-го уровня

Как сообщает компания, до конца марта 2021 г. в продажу в Японии должна поступить модель седана Honda Legend, оснащенная технологией Traffic Jam Pilot. Автономность 3-го уровня («без глаз») означает, что автомобиль может двигаться самостоятельно в течение длительного времени в стабильных дорожных обстоятельствах, но при необходимости (например, при резком изменении погодных условий) предупреждает водителя, что пора брать управление на себя (водитель должен это сделать, иначе автомобиль остановится). Таким образом, за рублем новой Legend можно будет спокойно отвлечься в пробке на просмотр контента на смартфоне или в информационно-развлекательной системе автомобиля. Цена новой модели составит около 10 млн иен ($95 000), что на 40% выше стоимости этой же модели без возможности автономного управления.