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Honda Motor первой в мире запустит массовое производство автономного автомобиля 3-го уровня

Седан Honda Legend появится на дорогах Японии весной будущего года
Илья Виноградов
REUTERS

Японская Honda Motor 11 ноября объявила, что министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выдало сертификат безопасности ее технологии автономного управления автомобилем 3-го уровня Traffic Jam Pilot. Поскольку в Японии уже принят закон, разрешающий эксплуатацию автомобилей с этим уровнем автономности, Honda станет первым в мире автопроизводителем, запустившим массовое производство таких автомобилей.

Как сообщает компания, до конца марта 2021 г. в продажу в Японии должна поступить модель седана Honda Legend, оснащенная технологией Traffic Jam Pilot. Автономность 3-го уровня («без глаз») означает, что автомобиль может двигаться самостоятельно в течение длительного времени в стабильных дорожных обстоятельствах, но при необходимости (например, при резком изменении погодных условий) предупреждает водителя, что пора брать управление на себя (водитель должен это сделать, иначе автомобиль остановится). Таким образом, за рублем новой Legend можно будет спокойно отвлечься в пробке на просмотр контента на смартфоне или в информационно-развлекательной системе автомобиля. Цена новой модели составит около 10 млн иен ($95 000), что на 40% выше стоимости этой же модели без возможности автономного управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных