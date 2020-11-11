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Вторая волна коронавируса увеличивает число финансовых кибермошенничеств

На них приходится уже почти четверть всех преступлений
Павел Самиев
Вторая волна коронавируса увеличивает число финансовых кибермошенничеств /Максим Стулов / Ведомости

По данным Генпрокуратуры, доля кибермошенничеств в общей массе преступлений по итогам девяти месяцев 2020 г. возросла до 23,6% (363 000). Несмотря на то что и СМИ, и соцсети постоянно предупреждают людей о мошенниках, пытающихся получить доступ к банковским счетам, должную озабоченность по-прежнему проявляют немногие. Хотя, казалось бы, тревожные звонки из «службы безопасности банка», из «Центробанка» и подобное уже прочно ассоциируются с мошенничеством.

Так, если в целом за три квартала число преступлений в стране выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то, например, количество краж с банковских счетов или электронных кошельков подскочило почти в 2 раза – сразу на 93,9%. Всего было зафиксировано более 121 000 подобных случаев. То же самое можно сказать и о собственно мошенничестве: за последние девять месяцев число таких преступлений в целом возросло на треть, при этом мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа, выявлено на 95,6% больше, чем в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных