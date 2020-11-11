Вторая волна коронавируса увеличивает число финансовых кибермошенничеств

Так, если в целом за три квартала число преступлений в стране выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то, например, количество краж с банковских счетов или электронных кошельков подскочило почти в 2 раза – сразу на 93,9%. Всего было зафиксировано более 121 000 подобных случаев. То же самое можно сказать и о собственно мошенничестве: за последние девять месяцев число таких преступлений в целом возросло на треть, при этом мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа, выявлено на 95,6% больше, чем в прошлом году.