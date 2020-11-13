По данным недавнего исследования EY-Parthenon, лидеры глобального бизнеса включились чуть ли не в гонку изменений. Они все больше смещают приоритеты с достижения текущих результатов на будущее, представляющее собой уравнение с бесконечным количеством переменных в виде черных лебедей. И COVID-19 лишь один из них. Более 80% обследованных компаний учредили в составе топ-менеджмента позиции Chief Growth Officer (директор по росту), Chief Transformation Officer (директор по трансформации) и Chief Sustainability Officer (директор по устойчивому развитию). Занимающие их члены управленческих команд ответственны именно за бизнес «за горизонтом планирования».