Бизнес за горизонтом планированияМировые компании вошли в период кардинальных корпоративных изменений
По данным недавнего исследования EY-Parthenon, лидеры глобального бизнеса включились чуть ли не в гонку изменений. Они все больше смещают приоритеты с достижения текущих результатов на будущее, представляющее собой уравнение с бесконечным количеством переменных в виде черных лебедей. И COVID-19 лишь один из них. Более 80% обследованных компаний учредили в составе топ-менеджмента позиции Chief Growth Officer (директор по росту), Chief Transformation Officer (директор по трансформации) и Chief Sustainability Officer (директор по устойчивому развитию). Занимающие их члены управленческих команд ответственны именно за бизнес «за горизонтом планирования».
Новость и в том, что конкуренция внутри отрасли все чаще становится сотрудничеством. 97% участников исследования EY-Parthenon готовы к партнерству с конкурентами для развития отрасли и ее защиты от вторжения игроков из смежных секторов. Этому способствует долгая традиция эффективной работы мощных отраслевых саморегулируемых ассоциаций (мой любимый кейс – деятельность Idaho Potato Commission, которая занимается комплексным продвижением продукции всех фермеров штата Айдахо под брендом Grown in Idaho).