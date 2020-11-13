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Бизнес за горизонтом планирования

Мировые компании вошли в период кардинальных корпоративных изменений
Андрей Стась
Бизнес за горизонтом планирования /PhotoXPress

По данным недавнего исследования EY-Parthenon, лидеры глобального бизнеса включились чуть ли не в гонку изменений. Они все больше смещают приоритеты с достижения текущих результатов на будущее, представляющее собой уравнение с бесконечным количеством переменных в виде черных лебедей. И COVID-19 лишь один из них. Более 80% обследованных компаний учредили в составе топ-менеджмента позиции Chief Growth Officer (директор по росту), Chief Transformation Officer (директор по трансформации) и Chief Sustainability Officer (директор по устойчивому развитию). Занимающие их члены управленческих команд ответственны именно за бизнес «за горизонтом планирования».

Новость и в том, что конкуренция внутри отрасли все чаще становится сотрудничеством. 97% участников исследования EY-Parthenon готовы к партнерству с конкурентами для развития отрасли и ее защиты от вторжения игроков из смежных секторов. Этому способствует долгая традиция эффективной работы мощных отраслевых саморегулируемых ассоциаций (мой любимый кейс – деятельность Idaho Potato Commission, которая занимается комплексным продвижением продукции всех фермеров штата Айдахо под брендом Grown in Idaho).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных