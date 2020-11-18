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Европейская комиссия оценила судебную систему России

Российское судопроизводство оказалось одним из лучших в Европе
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Максим Стулов / Ведомости

Еврокомиссия опубликовала отчет об оценке европейских судебных систем в 47 странах (последние использованные в отчете данные датированы 2018 г.). Согласно исследованию Европейской комиссии, российские суды продемонстрировали одни из лучших показателей в осуществлении оперативного правосудия в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве среди стран, представленных в Совете Европы. Работа российской судебной системы признана одновременно наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств.

Например, такой важный показатель, как средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров, в России составляет 50 дней, что почти в 5 раз лучше среднеевропейского значения (233 дня). Для сравнения: в Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции – 420 дней, в Италии – 527 дней. Аналогичный показатель в административном судопроизводстве в России еще лучше – всего 13 дней, что может претендовать на мировой рекорд. Это в 25 раз быстрее среднеевропейского уровня (323 дня). В Германии средний срок рассмотрения административного дела – 435 дней, во Франции – 285 дней, в Италии – 889 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных