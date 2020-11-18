Европейская комиссия оценила судебную систему России

Например, такой важный показатель, как средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров, в России составляет 50 дней, что почти в 5 раз лучше среднеевропейского значения (233 дня). Для сравнения: в Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции – 420 дней, в Италии – 527 дней. Аналогичный показатель в административном судопроизводстве в России еще лучше – всего 13 дней, что может претендовать на мировой рекорд. Это в 25 раз быстрее среднеевропейского уровня (323 дня). В Германии средний срок рассмотрения административного дела – 435 дней, во Франции – 285 дней, в Италии – 889 дней.