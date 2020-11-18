Европейская комиссия оценила судебную систему России

Европейская комиссия оценила судебную систему РоссииРоссийское судопроизводство оказалось одним из лучших в Европе
Еврокомиссия опубликовала отчет об оценке европейских судебных систем в 47 странах (последние использованные в отчете данные датированы 2018 г.). Согласно исследованию Европейской комиссии, российские суды продемонстрировали одни из лучших показателей в осуществлении оперативного правосудия в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве среди стран, представленных в Совете Европы. Работа российской судебной системы признана одновременно наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств.
Например, такой важный показатель, как средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров, в России составляет 50 дней, что почти в 5 раз лучше среднеевропейского значения (233 дня). Для сравнения: в Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции – 420 дней, в Италии – 527 дней. Аналогичный показатель в административном судопроизводстве в России еще лучше – всего 13 дней, что может претендовать на мировой рекорд. Это в 25 раз быстрее среднеевропейского уровня (323 дня). В Германии средний срок рассмотрения административного дела – 435 дней, во Франции – 285 дней, в Италии – 889 дней.