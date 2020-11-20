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«Налог Apple» снижен вдвое

Подавляющее большинство разработчиков приложений с 2021 года будут платить Apple 15% с продаж
Илья Виноградов
Apple — компания недели /Mark Lennihan / AP

В битве коалиции компаний во главе с Epic Games и Spotify против Apple 18 ноября наступил перелом. Американский техногигант объявил о запуске программы по снижению размера комиссии, которую взимает с издателей приложений, размещенных в AppStore и использующих платежную систему Apple. С 1 января 2021 г. она будет снижена аж вдвое – с 30 до 15%. Но есть нюанс: новая комиссия будет действовать только для тех издателей, совокупная выручка которых со всех их приложений в AppStore не превышает $1 млн в год. Более изящного ответа на претензии коалиции Apple вряд ли могла изобрести.

Взимаемая Apple 30%-ная комиссия, получившая неформальное название «налог Apple», – давний камень преткновения между компанией и издателями приложений. Некоторые из членов коалиции высказывают свое несогласие с «налогом Apple» уже около 10 лет (комиссия введена в 2008 г.), приводя в пример комиссию в 1–5%, взимаемую процессинговыми компаниями с платежей по кредитным картам. В августе 2020 г. американский разработчик игр Epic Games подал против Apple иск, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства путем наложения необоснованных ограничений и незаконной монополизации рынка. В своем иске Epic Games представила Apple жадным до прибыли техногигантом, который не считается с нуждами разработчиков приложений. При этом глава Epic Games Тим Суини заявлял, что не преследует коммерческие интересы, не хочет компенсаций и добивается только восстановления справедливости. Битва в суде и в медиа проходила под лозунгами защиты интересов всех разработчиков – от мала до велика. Коалиция так себя и называла – Coalition for App Fairness («коалиция за справедливость по отношению к приложениям»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных