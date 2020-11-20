«Налог Apple» снижен вдвое

Взимаемая Apple 30%-ная комиссия, получившая неформальное название «налог Apple», – давний камень преткновения между компанией и издателями приложений. Некоторые из членов коалиции высказывают свое несогласие с «налогом Apple» уже около 10 лет (комиссия введена в 2008 г.), приводя в пример комиссию в 1–5%, взимаемую процессинговыми компаниями с платежей по кредитным картам. В августе 2020 г. американский разработчик игр Epic Games подал против Apple иск, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства путем наложения необоснованных ограничений и незаконной монополизации рынка. В своем иске Epic Games представила Apple жадным до прибыли техногигантом, который не считается с нуждами разработчиков приложений. При этом глава Epic Games Тим Суини заявлял, что не преследует коммерческие интересы, не хочет компенсаций и добивается только восстановления справедливости. Битва в суде и в медиа проходила под лозунгами защиты интересов всех разработчиков – от мала до велика. Коалиция так себя и называла – Coalition for App Fairness («коалиция за справедливость по отношению к приложениям»).