Орган новой ветви власти

Первый был учрежден в 1810 г. как совещательный орган, а в 1906 г. он стал частью законодательного механизма империи. Изменился и порядок его формирования: если ранее его члены назначались императором, а министры входили в состав ex officio, то после конституционной реформы императорских назначенцев осталась половина, остальные избирались. Помимо ограниченной законодательной власти государственный совет обладал и судебной. Этот госсовет был упразднен 14 декабря 1917 г.