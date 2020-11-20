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Орган новой ветви власти

Чем путинский госсовет отличается от трех предыдущих
Гарегин Митин , доцент Финансового университета при правительстве РФ, к. ю. н.
Пресс-служба президента России

Российской истории известны три государственных совета, совершенно различных по своему составу и функциям.

Первый был учрежден в 1810 г. как совещательный орган, а в 1906 г. он стал частью законодательного механизма империи. Изменился и порядок его формирования: если ранее его члены назначались императором, а министры входили в состав ex officio, то после конституционной реформы императорских назначенцев осталась половина, остальные избирались. Помимо ограниченной законодательной власти государственный совет обладал и судебной. Этот госсовет был упразднен 14 декабря 1917 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных