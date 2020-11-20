Куда поворачивается экономика

Согласно оценкам Росстата, в III квартале 2020 г. российский ВВП снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает предположения об относительно неглубоком ущербе, нанесенном экономике коронавирусными ограничениями, а также показывает, что перспективы у нас неплохие. Однако в последнее время в экономике накапливаются негативные тенденции, которые вполне могут поставить под вопрос ее восстановление в 2021 г.