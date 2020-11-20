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Куда поворачивается экономика

Негативных тенденций с каждым месяцем становится все больше
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Ухудшение экономической ситуации сказалось и на репродуктивных планах россиян /Андрей Гордеев / Ведомости

Согласно оценкам Росстата, в III квартале 2020 г. российский ВВП снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает предположения об относительно неглубоком ущербе, нанесенном экономике коронавирусными ограничениями, а также показывает, что перспективы у нас неплохие. Однако в последнее время в экономике накапливаются негативные тенденции, которые вполне могут поставить под вопрос ее восстановление в 2021 г.

В частности, согласно результатам исследований Финансового университета при правительстве РФ, по итогам октября спрос населения на валюту по-прежнему остается высоким – россияне гораздо больше, чем год назад, ориентированы на сбережения в долларах и евро. Высокий спрос на доллары будет оказывать давление на курс рубля, что, в свою очередь, будет способствовать росту цен на импорт, снижать платежеспособность и тормозить производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных