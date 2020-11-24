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Москва предъявит эстетические требования к оборудованию сотовой связи

Соответствующую концепцию разработал департамент информационных технологий
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Базовая станция — вещь недели /GEORGE FREY / Getty Images via AFP

Правительство Москвы обеспокоено архитектурно-художественными качествами оборудования сотовой связи – как уже размещенного в городе, так и того, которое появится в связи с предстоящим развитием сетей 5G. Чтобы базовые станции не портили облик города, департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) уже разработал соответствующую концепцию. Сейчас она проходит согласование с другими ведомствами, а ее воплощение может начаться в 2021 г., заявил на конференции GSMA советник замруководителя ДИТа Евгений Новиков.

Сейчас в Москве порядка 90 000 сотовых станций. С появлением 5G их количество возрастет как минимум втрое. Какие-либо эстетические требования к объектам сотовой инфраструктуры до сих пор не предъявлялись. Между тем для размещения базовых станций в городе используются не только светофоры и опоры линий электропередачи, но и фасады зданий. Иногда это действительно влияет на их облик. Поэтому концепция ДИТа, в частности, предполагает исключение избыточного количества воздушных кабелей и проводов, а также чрезмерной громоздкости конструкций и оборудования базовых станций. Например, уточняет представитель пресс-службы ДИТа, высота стойки или опоры станции не должна значительно превышать высоту самой антенны, цвет оборудования должен гармонировать с цветом и архитектурными деталями зданий, размещать его предлагается не слишком близко к краю кровли, а лучше вообще по возможности сократить количество коммутационных шкафов и прочих приспособлений на опорах и крышах. Предусматривает концепция и маркировку объектов связи – она призвана избавить город от «бесхозных» (не ясно кому принадлежащих) сооружений и проводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных