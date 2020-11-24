Москва предъявит эстетические требования к оборудованию сотовой связи

Сейчас в Москве порядка 90 000 сотовых станций. С появлением 5G их количество возрастет как минимум втрое. Какие-либо эстетические требования к объектам сотовой инфраструктуры до сих пор не предъявлялись. Между тем для размещения базовых станций в городе используются не только светофоры и опоры линий электропередачи, но и фасады зданий. Иногда это действительно влияет на их облик. Поэтому концепция ДИТа, в частности, предполагает исключение избыточного количества воздушных кабелей и проводов, а также чрезмерной громоздкости конструкций и оборудования базовых станций. Например, уточняет представитель пресс-службы ДИТа, высота стойки или опоры станции не должна значительно превышать высоту самой антенны, цвет оборудования должен гармонировать с цветом и архитектурными деталями зданий, размещать его предлагается не слишком близко к краю кровли, а лучше вообще по возможности сократить количество коммутационных шкафов и прочих приспособлений на опорах и крышах. Предусматривает концепция и маркировку объектов связи – она призвана избавить город от «бесхозных» (не ясно кому принадлежащих) сооружений и проводов.