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О чем говорит успех Ozon

Политика не влияет на интерес инвесторов
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon провел крайне успешное IPO на NASDAQ. В первый день котировки старейшего российского интернет-магазина превысили цену размещения на 34%. Bloomberg уже назвало это IPO самым успешным для российских компаний с 2011 г. (после «Яндекса» с его ростом в первый день на 55%). Ценность успеха Ozon особенно велика с учетом того, что он еще недавно считался неэффективной компанией, только тратившей деньги поколений акционеров. Но Ozon показал и способность меняться, и потенциал для роста.

Еще одна хорошая новость – план онлайн-кинотеатра Ivi выйти на NASDAQ в начале 2021 г. Ivi сильно вырос на волне спроса на indoor-развлечения и теперь с долей в 23% возглавляет список ведущих видеосервисов в стране. На этом рынке сейчас горячо: «Сбер» стал владельцем Okko, «Мегафон» купил крупную долю в сервисе Start, Veon нацелился на Megogo. А хороши новости тем, что российский онлайн-бизнес развивается и востребован у инвесторов – вопреки расхожему мнению, что иностранцы не хотят покупать российские компании. Хотят, но для этого актив должен соответствовать мировым трендам, иметь подтвержденный потенциал масштабирования, быть прозрачным и надлежащим образом упакованным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных