О чем говорит успех Ozon

Еще одна хорошая новость – план онлайн-кинотеатра Ivi выйти на NASDAQ в начале 2021 г. Ivi сильно вырос на волне спроса на indoor-развлечения и теперь с долей в 23% возглавляет список ведущих видеосервисов в стране. На этом рынке сейчас горячо: «Сбер» стал владельцем Okko, «Мегафон» купил крупную долю в сервисе Start, Veon нацелился на Megogo. А хороши новости тем, что российский онлайн-бизнес развивается и востребован у инвесторов – вопреки расхожему мнению, что иностранцы не хотят покупать российские компании. Хотят, но для этого актив должен соответствовать мировым трендам, иметь подтвержденный потенциал масштабирования, быть прозрачным и надлежащим образом упакованным.