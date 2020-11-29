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Иран отложит свою месть

Ради ядерной сделки с США Иран не будет сейчас отвечать на убийство Фахризаде
Михаил Магид , востоковед
IRANIAN DEFENCE MINISTRY / AFP

Отец иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде Махабади был убит 27 ноября в городе Абсарде, в 80 км от Тегерана. Неизвестные боевики расстреляли из засады автомобильный кортеж, в котором находился Фахризаде. Официальный Тегеран обвинил в атаке Израиль. С ним соглашается The New York Times, которая приводит аналогичное мнение неназванных сотрудников американской разведки.

Два года назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично продемонстрировал фотографию немолодого человека в очках. «Запомните это имя, – сказал он. – Мохсен Фахризаде». В день смерти ученого Нетаньяху, рассказав о «списке дел», сделанных им на этой неделе, многозначительно прибавил: «Это неполный список, сейчас я не могу сказать вам всего». Его слова можно было бы понять иначе, чем косвенное подтверждение причастности к атаке, если бы не длительная история нападений на иранских ученых. В музее вблизи Тегерана установлен памятник погибшим физикам-ядерщикам – автомобили, изрешеченные пулями, в которых в 2010–2012 гг. были убиты четверо специалистов. Но эти события бледнеют в сравнении с нападениями 2020 г. – летом Иран был в шоке после серии взрывов, уничтоживших некоторые объекты, связанные с ядерными исследованиями и производством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных