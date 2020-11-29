Иран отложит свою месть

Два года назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично продемонстрировал фотографию немолодого человека в очках. «Запомните это имя, – сказал он. – Мохсен Фахризаде». В день смерти ученого Нетаньяху, рассказав о «списке дел», сделанных им на этой неделе, многозначительно прибавил: «Это неполный список, сейчас я не могу сказать вам всего». Его слова можно было бы понять иначе, чем косвенное подтверждение причастности к атаке, если бы не длительная история нападений на иранских ученых. В музее вблизи Тегерана установлен памятник погибшим физикам-ядерщикам – автомобили, изрешеченные пулями, в которых в 2010–2012 гг. были убиты четверо специалистов. Но эти события бледнеют в сравнении с нападениями 2020 г. – летом Иран был в шоке после серии взрывов, уничтоживших некоторые объекты, связанные с ядерными исследованиями и производством.