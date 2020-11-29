Россия способна эффективно перейти на водородную энергетику

Россия способна эффективно перейти на водородную энергетикуГлавное – осознать, что переход на зеленую энергетику неизбежен
Кризис углеводородной энергетики все заметнее – мировое сообщество, похоже, решило взяться за водородную энергетику всерьез. Тренд на декарбонизацию выводит на первый план водород, который позволяет минимизировать выбросы СО2. Россия является активным экспортером сырья и продукции на зарубежные рынки, и во избежание угроз трансграничных налогов при поставках продукции в Европейский союз нам придется следовать стандарту чистого производства.
Главное здесь – осознание того, что переход на зеленую энергетику неизбежен. Необходим транзит от ископаемого топлива к энергии от ВИЭ, аккумулирование этой энергии в виде водорода в качестве емкого и универсального топлива. Сделав это своевременно, мы сможем создать основу для безуглеродной энергетики и, как следствие, прийти к промышленному производству с высокой научной составляющей.