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Россия способна эффективно перейти на водородную энергетику

Главное – осознать, что переход на зеленую энергетику неизбежен
Сергей Иванов , генеральный директор инжиниринговой группы Drive Electro
Важно понимать, что водородное топливо – это не новинка /Reuters

Кризис углеводородной энергетики все заметнее – мировое сообщество, похоже, решило взяться за водородную энергетику всерьез. Тренд на декарбонизацию выводит на первый план водород, который позволяет минимизировать выбросы СО2. Россия является активным экспортером сырья и продукции на зарубежные рынки, и во избежание угроз трансграничных налогов при поставках продукции в Европейский союз нам придется следовать стандарту чистого производства.

Главное здесь – осознание того, что переход на зеленую энергетику неизбежен. Необходим транзит от ископаемого топлива к энергии от ВИЭ, аккумулирование этой энергии в виде водорода в качестве емкого и универсального топлива. Сделав это своевременно, мы сможем создать основу для безуглеродной энергетики и, как следствие, прийти к промышленному производству с высокой научной составляющей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных