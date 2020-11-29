Россия способна эффективно перейти на водородную энергетику

Главное здесь – осознание того, что переход на зеленую энергетику неизбежен. Необходим транзит от ископаемого топлива к энергии от ВИЭ, аккумулирование этой энергии в виде водорода в качестве емкого и универсального топлива. Сделав это своевременно, мы сможем создать основу для безуглеродной энергетики и, как следствие, прийти к промышленному производству с высокой научной составляющей.