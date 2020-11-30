Звездный час для российских стартапов

Это удивительно, но коронакризис открывает для стартапов с российскими корнями редкую возможность выхода на глобальный рынок. Россия – одна из немногих стран в мире, где регулярно появляются уникальные технологические компании, а не просто версии успешных стартапов для локальных рынков, как в Индии или Бразилии. И они не остаются без внимания ведущих инвесторов. Так, в 2019 г. сумма только четырех крупнейших экзитов русскоязычных стартапов (Veeam, MagicLab/Badoo, NGINX, Luxoft) составила более $10 млрд. Да, общая сумма экзитов в США за тот же период – $250 млрд. Однако лучшее время у наших технологических компаний еще впереди. И вот почему.