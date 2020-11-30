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Звездный час для российских стартапов

Как коронакризис увеличивает шансы наших IT-предпринимателей на глобальном рынке
Антон Смирнов Александр Чачава
Сергей Коньков / ТАСС

Это удивительно, но коронакризис открывает для стартапов с российскими корнями редкую возможность выхода на глобальный рынок. Россия – одна из немногих стран в мире, где регулярно появляются уникальные технологические компании, а не просто версии успешных стартапов для локальных рынков, как в Индии или Бразилии. И они не остаются без внимания ведущих инвесторов. Так, в 2019 г. сумма только четырех крупнейших экзитов русскоязычных стартапов (Veeam, MagicLab/Badoo, NGINX, Luxoft) составила более $10 млрд. Да, общая сумма экзитов в США за тот же период – $250 млрд. Однако лучшее время у наших технологических компаний еще впереди. И вот почему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных