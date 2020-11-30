Швеция устала идти своим путем в борьбе с коронавирусом

Швеция устала идти своим путем в борьбе с коронавирусомХотя этот путь оказался эффективнее, чем во многих европейских странах
Швеция единственной из развитых стран не вводила жестких эпидемиологических ограничений. По всему миру в 2020 г. множились массовые протесты, а то и восстания, а в Швеции царит социальная стабильность. Всюду недоверие к властям, теории заговора и ковид-диссидентство. Но только не в Швеции – здесь от правительства, напротив, требуют ограничений.
Мягкий курс социал-демократического правительства пользовался поддержкой в обществе. Рейтинг правящей партии вырос с 23 до 31%. В мае правительству доверяло 59%, а Управлению здравоохранения – 77% шведов. Главным критиком «шведской модели» стали либеральные медиа. «Управление народного здравоохранения провалилось. Теперь пора политикам вмешаться», – писала самая влиятельная шведская газета Dagens Nyheter, требуя введения карантина. Экспертное сообщество раскололось. Правительства других стран, критиковавшие шведов, постепенно стали заимствовать их опыт, а высокопоставленный чиновник ВОЗ даже назвал шведскую стратегию борьбы с коронавирусом образцом для других стран.