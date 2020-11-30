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Швеция устала идти своим путем в борьбе с коронавирусом

Хотя этот путь оказался эффективнее, чем во многих европейских странах
Алексей Сахнин
Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

Швеция единственной из развитых стран не вводила жестких эпидемиологических ограничений. По всему миру в 2020 г. множились массовые протесты, а то и восстания, а в Швеции царит социальная стабильность. Всюду недоверие к властям, теории заговора и ковид-диссидентство. Но только не в Швеции – здесь от правительства, напротив, требуют ограничений.

Мягкий курс социал-демократического правительства пользовался поддержкой в обществе. Рейтинг правящей партии вырос с 23 до 31%. В мае правительству доверяло 59%, а Управлению здравоохранения – 77% шведов. Главным критиком «шведской модели» стали либеральные медиа. «Управление народного здравоохранения провалилось. Теперь пора политикам вмешаться», – писала самая влиятельная шведская газета Dagens Nyheter, требуя введения карантина. Экспертное сообщество раскололось. Правительства других стран, критиковавшие шведов, постепенно стали заимствовать их опыт, а высокопоставленный чиновник ВОЗ даже назвал шведскую стратегию борьбы с коронавирусом образцом для других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных