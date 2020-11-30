Швеция устала идти своим путем в борьбе с коронавирусом

Швеция единственной из развитых стран не вводила жестких эпидемиологических ограничений. По всему миру в 2020 г. множились массовые протесты, а то и восстания, а в Швеции царит социальная стабильность. Всюду недоверие к властям, теории заговора и ковид-диссидентство. Но только не в Швеции – здесь от правительства, напротив, требуют ограничений.