Герман Греф в роли нового Столыпина

Герман Греф в роли нового СтолыпинаКак «Сбер» создает социальную среду современных собственников
«Сбер» решил нарастить долю инвестиций граждан в безналичные сбережения с 13 до 23%, что превысит 5 трлн руб. Если замысел реализуется, средства пойдут на фондовый рынок. А это может принципиально изменить социальный ландшафт страны.
Краткосрочные мотивы понятны. Ставки по депозитам падают – куда людям нести деньги? Да в акции, очевидно же, – отличный инструмент, динамичный, управляемый со смартфона, виртуальный. Практически игра.
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