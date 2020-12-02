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Герман Греф в роли нового Столыпина

Как «Сбер» создает социальную среду современных собственников
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер» решил нарастить долю инвестиций граждан в безналичные сбережения с 13 до 23%, что превысит 5 трлн руб. Если замысел реализуется, средства пойдут на фондовый рынок. А это может принципиально изменить социальный ландшафт страны.

Краткосрочные мотивы понятны. Ставки по депозитам падают – куда людям нести деньги? Да в акции, очевидно же, – отличный инструмент, динамичный, управляемый со смартфона, виртуальный. Практически игра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных