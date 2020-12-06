EdTech становится инвестиционным блокбастером

EdTech становится инвестиционным блокбастеромТаким же, каким были онлайн-торговля, социальные сети и финтех
Под конец 2020 г. сектор EdTech начал пожинать финансовые плоды того особого внимания, которое он ощущал на себе весь этот коронавирусный год. Сразу несколько EdTech-компаний с российскими корнями закрыли на днях новые раунды инвестиций.
Один из лидеров российского рынка онлайн-образования – Skyeng, занимающая 13-ю строчку в составляемом Forbes списке самых дорогих компаний рунета, получила очередную порцию финансирования от Baring Vostok и фонда Владимира Потанина Winter Capital. Платформа для изучения английского языка с элементами AllRight, на которой занимается уже 10 000 учеников, закрыла раунд на $5 млн.
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