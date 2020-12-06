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EdTech становится инвестиционным блокбастером

Таким же, каким были онлайн-торговля, социальные сети и финтех
Андрей Стась
PIXABAY

Под конец 2020 г. сектор EdTech начал пожинать финансовые плоды того особого внимания, которое он ощущал на себе весь этот коронавирусный год. Сразу несколько EdTech-компаний с российскими корнями закрыли на днях новые раунды инвестиций.

Один из лидеров российского рынка онлайн-образования – Skyeng, занимающая 13-ю строчку в составляемом Forbes списке самых дорогих компаний рунета, получила очередную порцию финансирования от Baring Vostok и фонда Владимира Потанина Winter Capital. Платформа для изучения английского языка с элементами AllRight, на которой занимается уже 10 000 учеников, закрыла раунд на $5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных