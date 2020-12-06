Зачем миллиардеры учат людей жить

Философия добровольного отказа от бесконечного потребления во имя творческого развития, здоровых радостей жизни или ради спасения планеты от экологических проблем не нова. Но банальность никогда не смущала Дурова. Он часто дает своим читателям мудрые советы: не переедать, не пить алкоголь, заменить мясо морепродуктами, больше гулять и спать, не злоупотреблять медикаментами. Но на этот раз он вышел за границы частной сферы и затронул фундаментальные проблемы человечества.