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Зачем миллиардеры учат людей жить

Борьба с консьюмеризмом как самодовольство
Алексей Сахнин
Павел Дуров /instagram.com/durov

Создатель социальной сети «В контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в минувшую пятницу опубликовал очередное назидание о вреде консьюмеризма, о радости творчества и о том, как правильно жить.

Философия добровольного отказа от бесконечного потребления во имя творческого развития, здоровых радостей жизни или ради спасения планеты от экологических проблем не нова. Но банальность никогда не смущала Дурова. Он часто дает своим читателям мудрые советы: не переедать, не пить алкоголь, заменить мясо морепродуктами, больше гулять и спать, не злоупотреблять медикаментами. Но на этот раз он вышел за границы частной сферы и затронул фундаментальные проблемы человечества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных