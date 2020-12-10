Негосударственные пенсионные фонды пошли в народ

Временная заморозка перечисления средств накопительной части пенсии (6% от фонда оплаты труда, которые отчисляют работодатели) впервые была реализована правительством в 2014 г. для покрытия дефицита бюджета ПФР. Впрочем, слово «временная» можно уверенно брать в кавычки, поскольку с тех пор заморозка регулярно продлевается. На днях президент Владимир Путин подписал законопроект, продлевающий запрет на трансферт накоплений в НПФ до 2023 г.