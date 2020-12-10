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Негосударственные пенсионные фонды пошли в народ

На корпоративные пенсионные программы надежды больше нет
Павел Самиев
На днях президент Владимир Путин подписал законопроект, продлевающий запрет на трансферт накоплений в НПФ /Евгений Разумный / Ведомости

Индустрии негосударственных пенсионных фондов (НПФ) необходима перезагрузка. Если ранее рынок рос в значительной степени за счет регулярных трансфертов из Пенсионного фонда России (ПФР), то сейчас фонды могут рассчитывать только на собственные силы.

Временная заморозка перечисления средств накопительной части пенсии (6% от фонда оплаты труда, которые отчисляют работодатели) впервые была реализована правительством в 2014 г. для покрытия дефицита бюджета ПФР. Впрочем, слово «временная» можно уверенно брать в кавычки, поскольку с тех пор заморозка регулярно продлевается. На днях президент Владимир Путин подписал законопроект, продлевающий запрет на трансферт накоплений в НПФ до 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных