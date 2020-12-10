Microsoft подстегивает развитие российского IT-сектора

Microsoft подстегивает развитие российского IT-сектораКак санкции стимулируют инновации
Риск кибервойны можно прямо отнести сегодня к любой крупной структуре – коммерческой или общественной. Компания Microsoft, отказавшаяся продлевать МГТУ им. Баумана лицензии на программное обеспечение, мотивировала свои действия тем, что проекты Бауманки могут быть использованы в военных целях. Но граница между военными и гражданскими целями давно стала пунктирной. Для военных задач может использоваться масса других продуктов, все зависит от интерпретации и базовых предпосылок. А с учетом того что в западных компаниях все заметнее «диктатура юристов», которые настаивают на учете самых гипотетических рисков, кейс МГТУ может послужить примером для других производителей глобального софта.
Это событие дает новые аргументы сторонникам суверенитета российской IT-сферы, чья линия регулярно вызывает критику и иронию. «Вам было смешно, так вот смотрите, – скажут теперь лоббисты отечественных разработок. – Речь уже идет о вузах». Пять лет назад санкционная политика США стала мощным стимулом для российского нефтяного сектора, выведя его технологии на мировой уровень. «Тогда мы писали, что российская отрасль обречена, – анонимно признается западный аналитик. – Сегодня мне неловко за те статьи. Российский ТЭК по уровню технологий ничем не уступает глобальным мейджорам. Его ограничитель – не технологии, но соглашения с ОПЕК».