«Газпром» рвется к хабам

«Ведомости» продолжают публиковать еженедельные экспертные оценки изменения репутации ведущих российских компаний. На минувшей неделе (7–13 декабря 2020 г.) в позитивной зоне оказался «Газпром», в умеренно негативной – «Тинькофф банк» и авиакомпания «Победа», нейтрально (хотя и с риском некоторого снижения) эксперты оценили влияние событий прошлой недели на банк ВТБ. Кроме того, они отмечают риски регулирования, которые нависли над рынком продовольствия, и удачу, которая в связи с этим улыбнулась ритейлерам.