Израиль и Марокко установят дипломатические отношения

Марокко – четвертая исламская страна после Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Судана, признавшая Израиль за последние месяцы. На этот шаг может пойти и Саудовская Аравия – самое богатое и влиятельное арабское государство Персидского залива. Хотя, скорее всего, она сделает это уже после инаугурации Джо Байдена, чтобы установить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне.