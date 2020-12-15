Израиль и Марокко установят дипломатические отношения

Израиль и Марокко установят дипломатические отношенияЭто часть процесса формирования новой системы блоков от Средиземного моря до Индии
Марокко – четвертая исламская страна после Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Судана, признавшая Израиль за последние месяцы. На этот шаг может пойти и Саудовская Аравия – самое богатое и влиятельное арабское государство Персидского залива. Хотя, скорее всего, она сделает это уже после инаугурации Джо Байдена, чтобы установить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне.
Значит ли это, что на Ближнем Востоке наступает эра мира? К сожалению, нет.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области