Куда идет биткойн

17 декабря биткойн превысил психологическую отметку в $20 000 и торговался в районе $23 000 – на историческом максимуме. Куда дальше? $25 000? А может, все $50 000? Или, наоборот, курс пойдет вниз? Чтобы понять, есть ли у биткойна и криптовалют в целом перспективы дальнейшего роста, нужно прежде всего разобраться в том, какую функцию они выполняют и какие имеют преимущества перед деньгами и активами.