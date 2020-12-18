Куда идет биткойн

Куда идет биткойнНа что делают ставку инвесторы, покупая криптовалюту
17 декабря биткойн превысил психологическую отметку в $20 000 и торговался в районе $23 000 – на историческом максимуме. Куда дальше? $25 000? А может, все $50 000? Или, наоборот, курс пойдет вниз? Чтобы понять, есть ли у биткойна и криптовалют в целом перспективы дальнейшего роста, нужно прежде всего разобраться в том, какую функцию они выполняют и какие имеют преимущества перед деньгами и активами.
В первые годы после создания биткойн стоил около $100, с тех пор он подорожал более чем в 200 раз. Домен bitcoin был зарегистрирован в 2008 г. – в разгар мирового финансового кризиса, когда доверие к финансовой системе повсеместно упало. Неспроста сегодняшние невероятные финансовые условия снова сделали криптовалюту сверхпопулярной.
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