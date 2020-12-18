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Куда идет биткойн

На что делают ставку инвесторы, покупая криптовалюту
Евгений Коган Мария Филюшина
Максим Стулов / Ведомости

17 декабря биткойн превысил психологическую отметку в $20 000 и торговался в районе $23 000 – на историческом максимуме. Куда дальше? $25 000? А может, все $50 000? Или, наоборот, курс пойдет вниз? Чтобы понять, есть ли у биткойна и криптовалют в целом перспективы дальнейшего роста, нужно прежде всего разобраться в том, какую функцию они выполняют и какие имеют преимущества перед деньгами и активами.

В первые годы после создания биткойн стоил около $100, с тех пор он подорожал более чем в 200 раз. Домен bitcoin был зарегистрирован в 2008 г. – в разгар мирового финансового кризиса, когда доверие к финансовой системе повсеместно упало. Неспроста сегодняшние невероятные финансовые условия снова сделали криптовалюту сверхпопулярной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных