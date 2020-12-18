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Накопительное страхование жизни стало альтернативой пенсионным программам

Резервы страховщиков жизни сравнялись с резервами НПФ
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2020 г. рынок страхования жизни вырастет по сравнению с прошлым годом, пусть и не очень существенно. Если точнее, то, согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», этот рынок вырастет на 5–6%, а его объем достигнет 430 млрд руб. Основным драйвером рынка остается накопительное страхование жизни (НСЖ), которое сейчас занимает около трети всего рынка страхования жизни.

Одна из основных причин роста интереса к программам НСЖ – это возможность накоплений с одновременной страховкой жизни и здоровья, что в условиях пандемии решает очень многое. Кроме того, падение доходности банковских депозитов заставляет людей искать альтернативы. При этом относительно низкая инфляция расширяет горизонты инвестирования: по оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), 46% действующих договоров страхования жизни заключены на срок более пяти лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных