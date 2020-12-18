Накопительное страхование жизни стало альтернативой пенсионным программам

По итогам 2020 г. рынок страхования жизни вырастет по сравнению с прошлым годом, пусть и не очень существенно. Если точнее, то, согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», этот рынок вырастет на 5–6%, а его объем достигнет 430 млрд руб. Основным драйвером рынка остается накопительное страхование жизни (НСЖ), которое сейчас занимает около трети всего рынка страхования жизни.