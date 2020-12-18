Рынок товаров премиальных марок в Китае вырастет в 2020 году на 48%

Американская консалтинговая компания Bain & Company в сотрудничестве с маркетплейсом Tmall (входит в Alibaba) опубликовала 16 декабря отчет о состоянии китайского рынка «персонального люкса» – одежды, обуви, часов и аксессуаров премиальных марок. Этот рынок, который авторы отчета называют «неудержимым», вырастет в 2020 г. на 48% по сравнению с прошлым годом – до 346 млрд юаней ($52,9 млрд). Таким образом, материковый Китай – единственная крупная страна, в которой спрос на товары класса люкс в уходящем году вырос. Теперь его доля в мировом рынке роскоши – 20% против 11% в 2019 г.