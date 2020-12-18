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Рынок товаров премиальных марок в Китае вырастет в 2020 году на 48%

При этом мировой рынок сократится на 23%
Илья Виноградов

Американская консалтинговая компания Bain & Company в сотрудничестве с маркетплейсом Tmall (входит в Alibaba) опубликовала 16 декабря отчет о состоянии китайского рынка «персонального люкса» – одежды, обуви, часов и аксессуаров премиальных марок. Этот рынок, который авторы отчета называют «неудержимым», вырастет в 2020 г. на 48% по сравнению с прошлым годом – до 346 млрд юаней ($52,9 млрд). Таким образом, материковый Китай – единственная крупная страна, в которой спрос на товары класса люкс в уходящем году вырос. Теперь его доля в мировом рынке роскоши – 20% против 11% в 2019 г.

Сам же мировой рынок люксовых товаров по сравнению с 2019 г. сократится на 23% до 217 млрд евро. К 2025 г., по прогнозу Bain & Company, он должен достигнуть 330–370 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных