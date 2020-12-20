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COVID-19 меняет медицинское страхование

Состав медицинских услуг по ДМС становится более современным
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Добровольное медицинское страхование (ДМС) всегда очень чувствительно к изменениям в реальном секторе. И в этом году благодаря тому, что крупный бизнес поддерживал уровень занятости и сохранял базовые бюджеты, в том числе на страхование персонала, этот сектор устоял. Сильно провалилось медицинское страхование трудовых мигрантов – из-за существенного снижения их числа в России. А снижение спроса на ДМС со стороны малого бизнеса компенсировалось ростом спроса частных клиентов и особенно хорошей динамикой дешевых «коробочных» медицинских пакетов. Как правило, они имеют много ограничений по типам медицинской помощи, зачастую их база – телемедицина, дистанционные врачебные консультации. Но именно эти направления и стали особенно актуальными в 2020 г.

Тем более что многие застрахованные по стандартным пакетам ДМС не могли даже воспользоваться страховкой для посещения лечебных учреждений в период самоизоляции. Это, кстати, сыграло в плюс страховщикам: убыточность медицинского страхования снизилась, а лечение коронавируса производится за счет ОМС. Впрочем, это, конечно, краткосрочный эффект: с III квартала 2020 г. убыточность снова начала расти, и страховщикам придется очень жестко конкурировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных