COVID-19 меняет медицинское страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) всегда очень чувствительно к изменениям в реальном секторе. И в этом году благодаря тому, что крупный бизнес поддерживал уровень занятости и сохранял базовые бюджеты, в том числе на страхование персонала, этот сектор устоял. Сильно провалилось медицинское страхование трудовых мигрантов – из-за существенного снижения их числа в России. А снижение спроса на ДМС со стороны малого бизнеса компенсировалось ростом спроса частных клиентов и особенно хорошей динамикой дешевых «коробочных» медицинских пакетов. Как правило, они имеют много ограничений по типам медицинской помощи, зачастую их база – телемедицина, дистанционные врачебные консультации. Но именно эти направления и стали особенно актуальными в 2020 г.