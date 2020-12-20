Чем закончится рост биткойна

Два пика уже было у самой популярной криптовалюты – биткойна. За 2017 г. он вырос в цене в 4,4 раза, почти до $20 000, чтобы к концу 2018 г. упасть с высот на 84%. Искушенные финансисты пожимали плечами: «Что вы хотите – пустое место, пузырь». Но к июню 2019 г. биткойн вдруг опять полез в гору и добрался почти до $12 000, умножившись в 3,7 раза. Затем опять падение на 57%, прямо к проклятому марту 2020 г. Ну а потом третье по счету победное шествие вверх. С марта по декабрь 2020 г. цена биткойна выросла в 4,4 раза. Его счастливые обладатели потирают руки, и только профессора экономики, разглядывая эту благодать, хрипят: «Отойди! Не трожь! Пузырь! Как лопнет!»