«Ростех» сменил моторы, «Россия» купила портвейн

«Ростех» сменил моторы, «Россия» купила портвейнИ другие события недели, повлиявшие на репутацию компаний
«Ведомости» продолжают публиковать еженедельные экспертные оценки изменения репутации ведущих российских компаний. На минувшей неделе (14–20 декабря 2020 г.) в позитивной зоне оказались «Ростех», X5 Retial Group и «Массандра», стабилен был «Сибур», а в зону риска попала UC Rusal.
«Ростех» старается
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