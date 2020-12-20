«Ростех» сменил моторы, «Россия» купила портвейн

«Ведомости» продолжают публиковать еженедельные экспертные оценки изменения репутации ведущих российских компаний. На минувшей неделе (14–20 декабря 2020 г.) в позитивной зоне оказались «Ростех», X5 Retial Group и «Массандра», стабилен был «Сибур», а в зону риска попала UC Rusal.