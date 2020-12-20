Nike объявила о росте продаж после двух кварталов спада

Американская компания Nike – крупнейший производитель спортивной одежды и обуви в мире – опубликовала 18 декабря финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 ноября. После двух подряд сокращений в предыдущих кварталах выручка компании увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до $11,2 млрд, чистая прибыль выросла на 12% до $1,3 млрд. Это выше ожиданий аналитиков: по данным Refinitiv, от Nike ждали $10,5 млрд выручки и $990 млн прибыли. Руководство Nike считает, что рост годовой выручки (финансовый год компании заканчивается 31 мая) может также превысить прежние ожидания: 13–15% вместо 8–12%. Акции компании на новостях о хороших финансовых результатах подорожали после закрытия основной сессии более чем на 5% до $144. Всего с начала года котировки поднялись на 37%.