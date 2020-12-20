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Nike объявила о росте продаж после двух кварталов спада

Компании помогает переход к прямым продажам и онлайн-приложения
Илья Виноградов
Nike — компания недели /Евгений Разумный / Ведомости

Американская компания Nike – крупнейший производитель спортивной одежды и обуви в мире – опубликовала 18 декабря финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 ноября. После двух подряд сокращений в предыдущих кварталах выручка компании увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до $11,2 млрд, чистая прибыль выросла на 12% до $1,3 млрд. Это выше ожиданий аналитиков: по данным Refinitiv, от Nike ждали $10,5 млрд выручки и $990 млн прибыли. Руководство Nike считает, что рост годовой выручки (финансовый год компании заканчивается 31 мая) может также превысить прежние ожидания: 13–15% вместо 8–12%. Акции компании на новостях о хороших финансовых результатах подорожали после закрытия основной сессии более чем на 5% до $144. Всего с начала года котировки поднялись на 37%.

Одной из главных причин роста продаж компания называет начатую три года назад реструктуризацию каналов сбыта – постепенный перенос акцента с оптовых продаж торговым сетям на собственные прямые продажи. Как отмечает Forbes, Nike за этот период сократила количество дистрибуторов с 30 000 до 40. Кроме того, в июне 2020 г. президент и генеральный директор Nike Джон Донахью объявил об отказе компании от распределения товаров по видам спорта – теперь они делятся только на мужские, женские и детские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных