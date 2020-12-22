Куда направить штрафы за экспорт коррупции

Куда направить штрафы за экспорт коррупцииОни должны вернуться в пострадавшие от коррупции страны
За последние 30 лет структура мировой торговли сильно изменилась: в несколько раз вырос экспорт услуг, особенно в IT-секторе. Самый заметный рост их доли в структуре мирового экспорта пришелся на 90-е гг. XX в. В это же время в мире распространился не только коммерческий вывоз, но и некоммерческий экспорт различных идей. Прежде всего заимствование странами бывшего восточного лагеря западных правовых институтов (судебной системы, парламентского устройства и т. п.) в стремлении вступить в Европейский союз.
Но не любой экспорт очевидно положителен, так как экспортировать можно не только субъективно хорошие и полезные вещи. Могущественные экономики вывозят и разные бизнес-практики, одна из которых – коррупция. При этом такие компании, как, например, Pfizer, Hewlett-Packard, BMW, ведут себя прилично в родных развитых странах. Однако стоит им выйти на рынки стран развивающихся, третьего мира, или государств с коррумпированными органами власти – и вот они уже налево и направо раздают взятки, чтобы получить выгодный государственный контракт или просто возможность работать в этой стране. Это явление и получило название экспорта коррупции.