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Куда направить штрафы за экспорт коррупции

Они должны вернуться в пострадавшие от коррупции страны
Григорий Машанов , юрист «Трансперенси интернешнл – Россия»
PIXABAY

За последние 30 лет структура мировой торговли сильно изменилась: в несколько раз вырос экспорт услуг, особенно в IT-секторе. Самый заметный рост их доли в структуре мирового экспорта пришелся на 90-е гг. XX в. В это же время в мире распространился не только коммерческий вывоз, но и некоммерческий экспорт различных идей. Прежде всего заимствование странами бывшего восточного лагеря западных правовых институтов (судебной системы, парламентского устройства и т. п.) в стремлении вступить в Европейский союз.

Но не любой экспорт очевидно положителен, так как экспортировать можно не только субъективно хорошие и полезные вещи. Могущественные экономики вывозят и разные бизнес-практики, одна из которых – коррупция. При этом такие компании, как, например, Pfizer, Hewlett-Packard, BMW, ведут себя прилично в родных развитых странах. Однако стоит им выйти на рынки стран развивающихся, третьего мира, или государств с коррумпированными органами власти – и вот они уже налево и направо раздают взятки, чтобы получить выгодный государственный контракт или просто возможность работать в этой стране. Это явление и получило название экспорта коррупции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных