Куда направить штрафы за экспорт коррупции

Но не любой экспорт очевидно положителен, так как экспортировать можно не только субъективно хорошие и полезные вещи. Могущественные экономики вывозят и разные бизнес-практики, одна из которых – коррупция. При этом такие компании, как, например, Pfizer, Hewlett-Packard, BMW, ведут себя прилично в родных развитых странах. Однако стоит им выйти на рынки стран развивающихся, третьего мира, или государств с коррумпированными органами власти – и вот они уже налево и направо раздают взятки, чтобы получить выгодный государственный контракт или просто возможность работать в этой стране. Это явление и получило название экспорта коррупции.