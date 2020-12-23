Давосский форум стал фабрикой грез

Давосский форум стал фабрикой грезПродвигаемой Клаусом Швабом «великой перезагрузки» не случится
Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) и автор концепции «великой перезагрузки» (заменяющей «капитализм акционеров» «капитализмом стейкхолдеров»), выступил на конференции The Edison Alliance c речью о цифровизации общества. Этот процесс, по его мнению, очень важен для лечения проблем мировой экономики и является главным элементом «всеобъемлющего и инклюзивного ответа» на вызовы, стоящие перед человечеством. Иначе, считает Шваб, «мы столкнемся с социальными волнениями или даже уличными мятежами».
Однако в последние десятилетия в цифровые технологии и так были сделаны гигантские инвестиции, они уже проникли в самые неожиданные сферы человеческой жизни. И логика подсказывает другой вывод: нет никаких оснований считать, что цифровизация является фактором устойчивого развития. То же самое относится к еще одной излюбленной теме бессменного председателя Давосского форума – зеленой экономике. На нее уже потрачены триллионы, но эти зеленые инвестиции пока не остановили негативные тенденции ни в экономическом, ни в социальном развитии человечества.