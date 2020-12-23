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Давосский форум стал фабрикой грез

Продвигаемой Клаусом Швабом «великой перезагрузки» не случится
Игорь Алабужин , политолог
С размышлений о далеком будущем ВЭФ ( на фото председатель форума Клаус Шваб) переключился в режим «спасения мира» /Khalil MAZRAAWI / AFP

Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) и автор концепции «великой перезагрузки» (заменяющей «капитализм акционеров» «капитализмом стейкхолдеров»), выступил на конференции The Edison Alliance c речью о цифровизации общества. Этот процесс, по его мнению, очень важен для лечения проблем мировой экономики и является главным элементом «всеобъемлющего и инклюзивного ответа» на вызовы, стоящие перед человечеством. Иначе, считает Шваб, «мы столкнемся с социальными волнениями или даже уличными мятежами».

Однако в последние десятилетия в цифровые технологии и так были сделаны гигантские инвестиции, они уже проникли в самые неожиданные сферы человеческой жизни. И логика подсказывает другой вывод: нет никаких оснований считать, что цифровизация является фактором устойчивого развития. То же самое относится к еще одной излюбленной теме бессменного председателя Давосского форума – зеленой экономике. На нее уже потрачены триллионы, но эти зеленые инвестиции пока не остановили негативные тенденции ни в экономическом, ни в социальном развитии человечества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных