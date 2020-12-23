SsangYong Motor подала заявку на банкротство

Хотя SsangYong Motor претендует на введение внешнего управления и реализацию программы реструктуризации и поддержки, аналитики считают, что найти желающих спасти компанию будет очень трудно. Правительство Южной Кореи уже заявило, что не будет помогать, по сути, иностранной компании: почти 3/4 акций SsangYong Motor принадлежит индийской Mahindra Group. А у индийской компании из-за пандемии дела тоже идут плохо. В 2019 г. Mahindra собиралась выделить на поддержку SsangYong Motor более $400 млн, но уже в апреле 2020 г. ввела жесткую экономию расходов и отказалась от выделения средств. Сейчас большинство акционеров Mahindra высказываются за продажу южнокорейской компании.