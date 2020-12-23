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SsangYong Motor подала заявку на банкротство

Желающие спасти компанию вряд ли найдутся
Илья Виноградов
SsangYong Motor — компания недели /Fabrice COFFRINI / AFP

Какое время компания может испытывать временные трудности? Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor знает, пожалуй, самый неожиданный ответ на этот вопрос: временные трудности SsangYong так или иначе преодолевает последние двадцать с лишним лет. Но, кажется, финал близок: компания, выручка которой превышает $3 млрд, наконец банкротится, потому что не может выплатить долг в 60 млрд вон ($54,4 млн) кредиторам, в число которых входят банки JPMorgan Chase, Bank of America и BNP Paribas, сообщает агентство Bloomberg. 21 декабря SsangYong Motor подала заявку на банкротство в суд Сеула.

Хотя SsangYong Motor претендует на введение внешнего управления и реализацию программы реструктуризации и поддержки, аналитики считают, что найти желающих спасти компанию будет очень трудно. Правительство Южной Кореи уже заявило, что не будет помогать, по сути, иностранной компании: почти 3/4 акций SsangYong Motor принадлежит индийской Mahindra Group. А у индийской компании из-за пандемии дела тоже идут плохо. В 2019 г. Mahindra собиралась выделить на поддержку SsangYong Motor более $400 млн, но уже в апреле 2020 г. ввела жесткую экономию расходов и отказалась от выделения средств. Сейчас большинство акционеров Mahindra высказываются за продажу южнокорейской компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных