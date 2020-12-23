SsangYong Motor подала заявку на банкротствоЖелающие спасти компанию вряд ли найдутся
Какое время компания может испытывать временные трудности? Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor знает, пожалуй, самый неожиданный ответ на этот вопрос: временные трудности SsangYong так или иначе преодолевает последние двадцать с лишним лет. Но, кажется, финал близок: компания, выручка которой превышает $3 млрд, наконец банкротится, потому что не может выплатить долг в 60 млрд вон ($54,4 млн) кредиторам, в число которых входят банки JPMorgan Chase, Bank of America и BNP Paribas, сообщает агентство Bloomberg. 21 декабря SsangYong Motor подала заявку на банкротство в суд Сеула.
Хотя SsangYong Motor претендует на введение внешнего управления и реализацию программы реструктуризации и поддержки, аналитики считают, что найти желающих спасти компанию будет очень трудно. Правительство Южной Кореи уже заявило, что не будет помогать, по сути, иностранной компании: почти 3/4 акций SsangYong Motor принадлежит индийской Mahindra Group. А у индийской компании из-за пандемии дела тоже идут плохо. В 2019 г. Mahindra собиралась выделить на поддержку SsangYong Motor более $400 млн, но уже в апреле 2020 г. ввела жесткую экономию расходов и отказалась от выделения средств. Сейчас большинство акционеров Mahindra высказываются за продажу южнокорейской компании.