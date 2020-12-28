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Экономика Китая обгонит экономику США в 2028 году

На пять лет раньше, чем прогнозировалось год назад
Илья Виноградов

Благодаря пандемии экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось год назад. Об этом говорится в опубликованном 26 декабря ежегодном отчете британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская. Кроме того, в отчете высказано предположение, что уже в 2023 г. Китай может войти в число стран с высоким уровнем дохода населения.

По данным Всемирного банка, размер ВВП США в 2019 г. превысил $21 трлн, Китая – $14 трлн. Но, согласно прогнозу CEBR, экономика Китая в период с 2021 по 2025 г. будет расти в среднем на 5,7% в год, а в 2026–2030 гг. – на 4,5% в год. Экономика США в 2021 г. тоже будет быстро восстанавливаться, однако в период с 2022 по 2024 г. рост ограничится 1,9% в год, а после 2024 г. американская экономика будет расти со средним темпом 1,6% в год. В результате в 2028 г. Китай обгонит США по размеру ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных