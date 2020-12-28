Экономика Китая обгонит экономику США в 2028 году

По данным Всемирного банка, размер ВВП США в 2019 г. превысил $21 трлн, Китая – $14 трлн. Но, согласно прогнозу CEBR, экономика Китая в период с 2021 по 2025 г. будет расти в среднем на 5,7% в год, а в 2026–2030 гг. – на 4,5% в год. Экономика США в 2021 г. тоже будет быстро восстанавливаться, однако в период с 2022 по 2024 г. рост ограничится 1,9% в год, а после 2024 г. американская экономика будет расти со средним темпом 1,6% в год. В результате в 2028 г. Китай обгонит США по размеру ВВП.