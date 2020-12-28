От «Первого» до «Альфы»Как события недели повлияли на репутацию ведущих компаний
«Ведомости» продолжают публиковать еженедельные экспертные оценки изменения репутации ведущих российских компаний. На минувшей неделе (21–27 декабря 2020 г.) слегка потускнел «Первый», ВЭБ заискрил идеями, РФПИ вытянул джокера, а «Альфа» вышла на тропу гуманизма.
«Первый» станет квазичастным каналом
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