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В США может возникнуть полуторапартийная система

Окно возможностей, которое есть у демократов сегодня, может больше не открыться никогда
Михаил Магид , востоковед
J. Scott Applewhite / AP

События 6 января 2021 г. в Вашингтоне чем-то напоминают поджог Рейхстага 27 февраля 1933 г. Хотя тут требуется важное дополнение. 

Маринус Ван дер Люббе, совершивший тот поджог, действовал искренне. Думаю, и толпа в Вашингтоне без задней мысли ринулась в конгресс и попыткой захвата власти это, конечно, не было. Но в отличие от марксиста и ультрарадикала Ван дер Люббе, который действительно пытался таким способом инициировать рабочее классовое восстание (что из этого вышло – другой вопрос), люди, занявшие на несколько часов Капитолий, вряд ли были мятежниками в полном смысле слова. Что делать с захваченным помещением, они не знали, и для них случившееся стало такой же неожиданностью, как и для конгрессменов. Однако их действия, хаотичные и взбалмошные (но опасные – погибло несколько человек), вызвали очень серьезные последствия. В особенности после того, как Джо Байден, избранный президентом США, назвал случившееся «восстанием».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных