В США может возникнуть полуторапартийная система

Маринус Ван дер Люббе, совершивший тот поджог, действовал искренне. Думаю, и толпа в Вашингтоне без задней мысли ринулась в конгресс и попыткой захвата власти это, конечно, не было. Но в отличие от марксиста и ультрарадикала Ван дер Люббе, который действительно пытался таким способом инициировать рабочее классовое восстание (что из этого вышло – другой вопрос), люди, занявшие на несколько часов Капитолий, вряд ли были мятежниками в полном смысле слова. Что делать с захваченным помещением, они не знали, и для них случившееся стало такой же неожиданностью, как и для конгрессменов. Однако их действия, хаотичные и взбалмошные (но опасные – погибло несколько человек), вызвали очень серьезные последствия. В особенности после того, как Джо Байден, избранный президентом США, назвал случившееся «восстанием».