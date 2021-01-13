Кризис в США угрожает обеим правящим партиям

После захвата Капитолия сторонниками президента все большее число республиканцев публично дистанцируются от Трампа. Вице-президент Майк Пенс успел отписаться от твиттера своего шефа прямо перед тем, как его аккаунт там был навеки заблокирован. Apple и Google закрыли доступ в своих магазинах приложений к соцсети Parler, которую сторонники Трампа планировали использовать вместо Twitter. А лидеры демократов пытаются «обнулить» президента политически. Они внесли в конгресс резолюцию об импичменте за 10 дней до конца его легислатуры, чтобы сделать невозможным его участие в выборах 2024 г.