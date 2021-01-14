Безопасная прозрачность

Безопасная прозрачностьЭта система координат становится не менее важной, чем «доходность – риск»
Мессенджеры, позиционирующие себя как «конфиденциальные» и «безопасные», празднуют маленькую победу. После блокировки Twitter-аккаунта Трампа, фактического запрета «трампистской» сети Parler и обновления правил конфиденциальности WhatsApp произошел резкий скачок популярности Signal и Telegram. Эта новость обнажает давно назревающую проблему противоречия между свободой информации в цифровом мире и защитой персональных данных, личного достоинства, государственной, наконец, тайны.
С одной стороны, социальные сети и интернет дали невероятную прозрачность. Скрыть что-либо человеку или бизнесу стало довольно сложно. Кажется, это хорошо. Если несколько лет назад, чтобы проверить контрагента или потенциального сотрудника на благонадежность, требовались серьезное исследование и связи в правоохранительных органах, то сейчас с такой задачей справится аналитик за несколько часов. Конечно, это снижает риски мошенничества и повышает уровень доверия между участниками рынка. Теперь предприниматель, не представленный в социальных сетях, выглядит либо старомодным затворником, либо темной лошадкой.