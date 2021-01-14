Безопасная прозрачность

С одной стороны, социальные сети и интернет дали невероятную прозрачность. Скрыть что-либо человеку или бизнесу стало довольно сложно. Кажется, это хорошо. Если несколько лет назад, чтобы проверить контрагента или потенциального сотрудника на благонадежность, требовались серьезное исследование и связи в правоохранительных органах, то сейчас с такой задачей справится аналитик за несколько часов. Конечно, это снижает риски мошенничества и повышает уровень доверия между участниками рынка. Теперь предприниматель, не представленный в социальных сетях, выглядит либо старомодным затворником, либо темной лошадкой.