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Безопасная прозрачность

Эта система координат становится не менее важной, чем «доходность – риск»
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Мессенджеры, позиционирующие себя как «конфиденциальные» и «безопасные», празднуют маленькую победу. После блокировки Twitter-аккаунта Трампа, фактического запрета «трампистской» сети Parler и обновления правил конфиденциальности WhatsApp произошел резкий скачок популярности Signal и Telegram. Эта новость обнажает давно назревающую проблему противоречия между свободой информации в цифровом мире и защитой персональных данных, личного достоинства, государственной, наконец, тайны.

С одной стороны, социальные сети и интернет дали невероятную прозрачность. Скрыть что-либо человеку или бизнесу стало довольно сложно. Кажется, это хорошо. Если несколько лет назад, чтобы проверить контрагента или потенциального сотрудника на благонадежность, требовались серьезное исследование и связи в правоохранительных органах, то сейчас с такой задачей справится аналитик за несколько часов. Конечно, это снижает риски мошенничества и повышает уровень доверия между участниками рынка. Теперь предприниматель, не представленный в социальных сетях, выглядит либо старомодным затворником, либо темной лошадкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных