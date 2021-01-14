Прокачка российского газа через Украину упала до 30-летнего минимума

Действующий сейчас контракт «Газпрома» с Украиной (он заключен в конце 2019 г. и истекает в конце 2024 г.) предполагает, что в течение пяти лет «Газпром» может прокачать через территорию Украины 225 млрд куб. м газа, заплатив за это $7,2 млрд. Такие данные в конце прошлого года приводил тогдашний исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1000 куб. м энергоносителя на 100 км (исходя из протяженности ГТС Украины в 1192,5 км). При этом в контракте зафиксировано условие «качай или плати»: с «Газпрома» взимается фиксированная плата, даже если он прокачивает через украинскую ГТС меньше оговоренного объема. Объем поставок в 2020 г. должен был составить 65 млрд куб. м газа, его прокачка стоит «Газпрому» около $2,1 млрд. Таким образом, недобрав объем, «Газпром» фактически переплатил $290 млн.