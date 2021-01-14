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Прокачка российского газа через Украину упала до 30-летнего минимума

Полностью отказаться от транзита «Газпром» сможет только после запуска «Северного потока – 2»
Матвей Катков

Объем транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины за прошлый год установил антирекорд – 55,8 млрд куб. м (минус 38% по сравнению с 2019 г.). По словам генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, это самый низкий показатель объема транзита российского газа через Украину за последние 30 лет.

Действующий сейчас контракт «Газпрома» с Украиной (он заключен в конце 2019 г. и истекает в конце 2024 г.) предполагает, что в течение пяти лет «Газпром» может прокачать через территорию Украины 225 млрд куб. м газа, заплатив за это $7,2 млрд. Такие данные в конце прошлого года приводил тогдашний исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1000 куб. м энергоносителя на 100 км (исходя из протяженности ГТС Украины в 1192,5 км). При этом в контракте зафиксировано условие «качай или плати»: с «Газпрома» взимается фиксированная плата, даже если он прокачивает через украинскую ГТС меньше оговоренного объема. Объем поставок в 2020 г. должен был составить 65 млрд куб. м газа, его прокачка стоит «Газпрому» около $2,1 млрд. Таким образом, недобрав объем, «Газпром» фактически переплатил $290 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных