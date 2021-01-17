Энергоемкая цифровизация

Концепция четвертой промышленной революции предполагает, что цифровизация настолько оптимизирует производственные процессы, что мы сэкономим огромный объем и ресурсов, и энергии. Но пока главный вызов, с которым столкнулась цифровизация, – это не производство, а развлечения. Объем обрабатываемой и передаваемой информации экспоненциально рос в последние десятилетия в основном из-за необходимости передачи видео. На видеофайлы приходится 80% передаваемых в мире данных. И три четверти из этого видеопотока – это video-on-demand (VoD), структура которого, в свою очередь, такая: 34% – сервисы с кино и телеконтентом, 27% – порнография, 21% – платформы с видеоконтентом (вроде YouTube), 18% – видеопоток через социальные сети (данные The Shift Project 2019).