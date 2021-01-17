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Энергоемкая цифровизация

Надежды на то, что цифровизация сэкономит миру энергию, пока не оправдываются
Игорь Алабужин , политолог
Максим Стулов / Ведомости

Концепция четвертой промышленной революции предполагает, что цифровизация настолько оптимизирует производственные процессы, что мы сэкономим огромный объем и ресурсов, и энергии. Но пока главный вызов, с которым столкнулась цифровизация, – это не производство, а развлечения. Объем обрабатываемой и передаваемой информации экспоненциально рос в последние десятилетия в основном из-за необходимости передачи видео. На видеофайлы приходится 80% передаваемых в мире данных. И три четверти из этого видеопотока – это video-on-demand (VoD), структура которого, в свою очередь, такая: 34% – сервисы с кино и телеконтентом, 27% – порнография, 21% – платформы с видеоконтентом (вроде YouTube), 18% – видеопоток через социальные сети (данные The Shift Project 2019).

Неудивительно, что значительно выросло и энергопотребление ИКТ. Уже сейчас оно составляет, по оценкам, от 3 до 9% общего объема энергопотребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных