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Вместо Zurich Insurance Group страховать «Северный поток – 2» может компания «Константа»

На получение лицензии в Банке России у этой компании ушло всего два дня
Ольга Кучерова
AFP

16 января 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США (это, кстати, уже третья европейская компания, отказавшаяся в январе от участия в проекте; до этого его покинули датская инженерно-консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd). По данным агентства, страховая группа может попасть под новые ограничения Вашингтона, направленные против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и технической сертификации газопровода. В самой Zurich Insurance Group отказались комментировать работу с конкретными клиентами, добавив, что компания обязуется соблюдать все санкционные правила.

Незадолго до этого, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что госдепартамент США предупредил европейские компании, участвующие в проекте «Северный поток – 2», о риске попасть под новый раунд карательных мер. Reuters также указывает, что в список предупрежденных попала и страховая компания Zurich Insurance. А поскольку компания имеет значительный по масштабу бизнес в США, она будет вынуждена отказаться от участия в «Северном потоке – 2», подчеркивало Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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