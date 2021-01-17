16 января 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США (это, кстати, уже третья европейская компания, отказавшаяся в январе от участия в проекте; до этого его покинули датская инженерно-консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd). По данным агентства, страховая группа может попасть под новые ограничения Вашингтона, направленные против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и технической сертификации газопровода. В самой Zurich Insurance Group отказались комментировать работу с конкретными клиентами, добавив, что компания обязуется соблюдать все санкционные правила.